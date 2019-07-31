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Общество

ГКНБ предупреждает об ответственности за материалы в поддержку Бакиевых

ГКНБ предупреждает об ответственности за показы видеороликов и публикации в поддержку беглого президента Курманбека Бакиева и его близких родственников.

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В ведомстве отметили, что авторы таких материалов не полностью осознают серьезность своих действий и их последствий. В этой связи ГКНБ оставляет за собой право объявить им предостережения о недопустимости действий, могущих привести к напряженности в обществе.

Напомним, по ранее возбужденным уголовным делам Генеральной прокуратурой в отношении Курманбека Бакиева и его родственников суды вынесли обвинительные приговоры — по многочисленным фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе по событиям 7 апреля 2010 года, убийствам, фактам коррупции и рейдерского захвата чужого имущества.

В настоящее время все обвиняемые находятся в розыске.
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