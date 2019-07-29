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Сюжет: Насилие над детьми (255)

Девочку со связанными руками обнаружили в селе Таш-Добо

В ходе рейда «Подросток» в селе Таш-Добо Аламединского района в доме обнаружена девочка со связанными руками. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 26 июля при проверке неблагополучных семей, состоящих на учете, в доме на кровати обнаружена несовершеннолетняя девочка, у которой были связаны руки.

Установлено, что в доме проживает женщина К.Т., 1950 года рождения, со своей дочкой К.М., 1978 года рождения, и внучкой Ш.В., 2010 года рождения.

Бабушка пояснила, что внучка выбегала из дома, не слушалась ее. Утром она поручила своей другой внучке связать девочку.

Мать девочки работает в Бишкеке, ее отец умер 8 лет назад.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламединского района. Ребенок на 6 месяцев определен в центр защиты детей столицы.
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