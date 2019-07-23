В Бишкеке в Ботаническом саду сжигают сухотравье, чтобы предупредить пожар

В Бишкеке горит Ботанический сад, расположенный на улице Ахунбаева. Об этом сообщили горожане в социальной сети Facebook.

Фото Facebook/Иван Яворский. Пожар в Ботаническом саду

В МЧС заявили, что это не пожар, а управляемое сжигание сухотравья, чтобы избежать крупного возгорания в будущем. «На месте дежурит один пожарный расчет», — отметили в ведомстве.

Исполняющая обязанности директора Ботсада Гуляйым Донбаева заметила, что мероприятие проводят по согласованию с МЧС. «Повторно мы проведем его 1 августа. Такая мера позволит избежать крупного возгорания», — пояснила она.

Ранее горожане и активисты забили тревогу, что Ботанический сад засыхает. В нем разрушена ирригация, территория заросла сорняками, нет рабочих для обслуживания территории. ОФ «Инициатива Арча» объявил о сборе денежных средств для оперативного решения проблемы с поливом.