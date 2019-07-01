В Бишкеке засыхает Ботанический сад. Информация об этом появилась в социальных сетях.

В общественном фонде «Инициатива «Арча» отметили, что тревоги горожан не беспочвенны.

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Из-за засухи Ботанический сад действительно находится под угрозой. Воды не хватает, арычная система в плачевном состоянии. На всю площадь верхней части сада (Ахунбаева, 1а/1) государством выделен всего лишь один рабочий, который просто физически не справляется с обслуживанием территории», — отметили в фонде.

В Ботаническом саду апробируют новую систему накопления воды в резервуарах, чтобы помочь саду «напиться» в засушливое время.

«Мы тоже, как и все неравнодушные горожане, не можем спокойно смотреть, как засыхает сад и обесценивается многолетний труд научных сотрудников. В то же время все еще надеемся, что государство обратит внимание на состояние его территории: разработаны планы, выделены ключевые министерства и ведомства, которые должны заниматься этим вопросом... Но, к сожалению, сохранять устойчивое состояние Ботсада очень сложно, так как его бюджет все на том же низком уровне», — заметили в фонде.

Отметим, что территория Ботанического сада в общем составляет 174 гектара, в том числе 4 гектара в Нарыне. Он занимается интродукцией, селекцией и сохранением растений, адаптацией в высокогорных условиях.