Налоговик вымогала деньги у предпринимательницы в Чуйской области

Фото ГСБЭП. Сотрудницу ГНС поймали с поличным при получении взятки

Заведующая сектором управления Государственной налоговой службы по Иссык-Атинскому району Чуйской области вымогала деньги за невмешательство в бизнес предпринимательницы. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, 19 июля 2019 года в ГСБЭП обратилась индивидуальный предприниматель. Она рассказала, что сотрудница Налоговой службы длительное время вымогает 200 тысяч сомов якобы за спокойное ведение бизнеса. В случае отказа пугала проведением необоснованных проверок со стороны различных органов и неоднократно угрожала расправой.

«Заявление зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР. Состояние здоровья предпринимательницы ухудшилось, она легла в больницу. 20 июля в одной из клиник Канта при получении взятки в $1,8 тысячи с поличным пойманы заведующая сектором управления Государственной налоговой службы по Иссык-Атинскому району Чуйской области К.Н. и ее дочь. Задержанные водворены в СИЗО-1 Бишкека», — отметили в ГСБЭП.