Финпол нашел майнинг-ферму. Ущерб оценивается в миллионы сомов

Выявлен многомиллионный ущерб от незаконных действий майнинг-фермы. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, обнаружена группировка, осуществляющая свою незаконную предпринимательскую деятельность по добыче цифровых денег, а именно созданию криптовалюты (биткоина). При этом использовались вычислительные системы, новейшие средства телекоммуникации и связи (специальное компьютерное оборудование — блокчейн).

«В производстве ГСБЭП имеется три досудебных материала, которые зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статьям 232 «Уклонение от уплаты налогов с организаций», 230 «Уклонение от уплаты таможенных платежей» и 215 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР. В ходе досудебного производства установлено, что группировка, состоящая из иностранцев и граждан Кыргызстана, зарегистрировала ОсОО «Т.Ц.» в качестве налогоплательщика в УГНС по Первомайскому району Бишкека. Под видом компьютерной лаборатории по изучению, разработке и выпуску программного обеспечения группа пополняла свои счета незаконно заработанными деньгами. Компания не производила какой-либо продукции, не платила налоги», — подчеркнули в ведомстве.

Руководителями ОсОО «Т.Ц.» являются граждане Китая и Кыргызстана. При этом кыргызстанец также является учредителем ОсОО «К.Т.», которое оказывает посреднические услуги в обеспечении ОсОО «Т.Ц.» (майнинг-фермы) электрической энергией, получаемой от ОАО «НЭСК» и ОАО «Электрические станции».

При обыске на самой ферме нашли более 8 тысяч функционирующих майнеров, которые круглосуточно были подключены к сетям электрической энергии и интернету. Откуда взялось оборудование, владельцы фирм так и не смогли ответить.

«Следствием установлено, что со стороны ОсОО наблюдается значительно превышающее стандартные нормы потребление электроэнергии (около 6-7 мегаватт). Ежемесячная оплата за потребленное электричество составляла 13-14 миллионов сомов, что можно сравнить с потреблением электроэнергии несколькими микрорайонами столицы», — отметили в Финполе.

Для определения рыночной стоимости имеющихся на территории ОсОО «Т.Ц.» майнеров, а также причиненного бюджету ущерба отправлены запросы, назначены экспертизы и проверки. Таможенная стоимость моделей майнеров составляет 1 миллиард 499 миллионов сомов. Сумма неоплаченных таможенных платежей при этом оценивается в 183 миллиона.

«Сейчас ведется проверка обоснованности и законности выдачи лицензий и разрешений на оптовую покупку и реализацию электроэнергии, ввод в эксплуатацию майнинг-фермы и строительство. Кроме того, устанавливается круг причастных из числа должностных лиц уполномоченных госорганов, оказывающих покровительство преступной группировке. ГСБЭП направила письмо в ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» о предоставлении исчерпывающих сведений относительно исполнения решения о запрете выдачи технических условий на подключение майнинг-ферм и дата-центров», — заключили в Финполе.