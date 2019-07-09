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Происшествия

В Чуйской области насмерть сбили 11-летнего мальчика

В селе Новониколаевка Чуйской области водитель Honda Fit насмерть сбил 11-летнего мальчика. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД региона.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня примерно в 9.00. За рулем авто сидел 22-летний водитель.

«Он двигался по автодороге Бишкек — Чалдовар. На 59 километре трассы он совершил наезд на 11-летнего мальчика. Подросток скончался на месте до приезда скорой. Виновник ДТП не сбежал. Машина водворена на штрафстоянку, материалы переданы в следственную службу УВД Жайылского района», — сообщили в УОБДД.
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