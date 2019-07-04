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На границе опять конфликт. Жители Воруха избили кыргызстанца

Жители таджикского села Ворух избили кыргызстанца. Информацию 24.kg подтвердил глава айыл окмоту села Ак-Сай Эргеш Ниязкулов.

По его словам, житель Ак-Сая попал в больницу.

«Он продает газ. Таджикистанец у него заправился. Увидев это, его односельчанин начал возмущаться и ругаться с ним за то, что тот купил газ у кыргыза. Затем зачинщик вместе с еще несколькими таджиками избил продавца газа. Тот попал в больницу. Люди собрались и потребовали найти виновника и наказать», — рассказал Эргеш Ниязкулов.

Чиновник опроверг информацию о том, что дорога Исфара — Ворух была перекрыта.

Собравшиеся разошлись в 3.00, после того, как сообщили, что зачинщики инцидента были задержаны.
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