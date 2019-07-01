Снова массовое отравление. Четверых человек госпитализировали в Токмаке

В Токмаке произошло массовое отравление на тое. К врачам обратилось 20 человек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, праздник проходил в одном из ресторанов в субботу, 29 июня.

«За врачебной помощью обратились 20 человек, из них четверых госпитализировали. Их состояние оценивается как средней тяжести. Они находятся в инфекционном отделении территориальной больницы Токмака», — сообщили в Минздраве.

Пока неизвестно, что стало причиной отравления. На место выехал директор департамента Госсанэпидемнадзора со специалистами. Они возьмут пробы с пищевых продуктов, смывы для проведения эпидрасследования.

Напомним, в июне массовое отравление произошло в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. За медицинской помощью тогда обратились 19 человек. По предварительным данным, больные отравились вареным мясом.