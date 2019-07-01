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Происшествия

На КПП «Ак-Тилек-автодорожный» пресекли попытку контрабанды ГСМ

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек-автодорожный» пресекли попытку незаконного провоза ГСМ объемом более 24 тонн. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы КР.

Уточняется, что 29 июня на КПП со стороны Казахстана прибыл автомобиль Volvo. В сопроводительных документах на груз было указано, что автомашина перевозит печное топливо.

«В ходе досмотра транспортного средства пограничный наряд в цистерне обнаружил ГСМ со специфичным запахом бензина. ГСМ объемом более 24 тонн были задержаны. После составления соответствующих документов 33-летний гражданин Кыргызстана Д.Г. задержан и вместе с грузом передан сотрудникам мобильной группы для дальнейшего разбирательства», — сообщили в Погранслужбе.
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