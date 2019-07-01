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Сюжет: ЧП в армии (215)

В войсковой части Алая повесился контрактник, обвиняемый в краже телефона

В войсковой части Сухопутных войск Генерального штаба повесился военнослужащий контрактной службы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что молодой человек совершил суицид сегодня утром. Известно, что ранее его обвиняли в краже телефона.

Напомним, военнослужащего войсковой части в селе Гульча обвинили в том, что, находясь в отпуске, он приехал в Ош, снял квартиру, привел туда девушку и украл у нее телефон. Последняя написала заявление в милицию. По факту возбудили уголовное дело.
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