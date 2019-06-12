В Кыргызстане контрактника войсковой части Генштаба подозревают в грабеже

Военнослужащий одной из войсковых частей Сухопутных войск Генштаба подозревается в грабеже. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Контрактник водворен в СИЗО.

«Мужчина служит в войсковой части в селе Гульча Ошской области. Он обвиняется в том, что, находясь в отпуске, приехал в Ош, снял квартиру, привел туда девушку и украл у нее телефон. Последняя написала заявление в милицию. По факту возбудили уголовное дело», — сообщили редакции.

В пресс-службе Генерального штаба подтвердили информацию. По данным ведомства, милиция сейчас проводит досудебное производство.