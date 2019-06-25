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Сюжет: Безопасный город (331)

Камеру «Безопасного города» расстреляли в пригороде Бишкека

На автодороге Бишкек — Торугарт повредили очередную видеокамеру проекта «Безопасный город». Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

Сегодня примерно в 10.56 в дежурную часть ОВД Аламединского района поступило сообщение о том, что на 10 километре автодороги Бишкек — Торугарт повреждена видеокамера проекта «Безопасный город».

«По предварительным данным, в нее стреляли из неустановленного оружия. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы, опрашиваются местные жители», — сообщили в ГУВД.

По предварительным данным, в камеру стреляли из гладкоствольного оружия.

Это не первый случай, когда хулиганы пытались повредить камеры «Безопасного города». 15 июня на пересечении проспектов Манаса и Жибек Жолу злоумышленник что-то кинул в камеру, но она уцелела. Чуть позже хулиганы заклеили камеру жвачкой.
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