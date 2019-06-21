14:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Задержание героина в ФРГ. В кондитерском цеху прошли обыски

В связи с задержанием в Германии грузовика из Кыргызстана, в котором выявлено более полутонны героина, в ОсОО «Элит Шоко» и его кондитерском цеху произведены обыски. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что оперативники проверили помещения и склады компании, однако ничего подозрительного не нашли. С документами у владельцев ОсОО также все в порядке. Ранее, напомним, владелица кондитерского цеха «Элит Шоко» Аида Жолдошева была вызвана на допрос в следственные органы. Она дала пояснения о логистике продукции и ответила на вопросы о задержанном водителе, который работал в ее фирме.

Гражданин Турции Озон Сулейман, 1956 года рождения, долгое время проживает в Бишкеке. До трудоустройства в «Элит Шоко» он работал в другой кондитерской компании в столице КР. Полиция ФРГ задержала его после того, как в его грузовике обнаружили 670 килограммов героина.

В сопроводительных документах экспедитора конечной точкой отправленного из Кыргызстана груза значится Бельгия. Среди наименований — рахат-лукум и халва. Всего более 20 тонн. Как отмечают в следственных органах, при задержании груза было на 2 тонны больше. 
Ссылка:
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Более полутонны героина нашли в грузовике из Кыргызстана в Германии
Три килограмма героина изъяли оперативники у пассажиров в аэропорту города Ош
Задержаны дельцы, поставлявшие в Россию наркотики из Центральной Азии
В Кыргызстане депутата задержали с килограммом героина
Почти два килограмма героина изъяли в Беловодском милиционеры
Задержан еще один наркоторговец с крупной партией героина — шесть килограммов
Подполковник милиции задержан с героином. Более 13 килограммов пытался провезти
Героин через Кыргызстан провозили под видом меда и соков. «Слезы Аллаха»
Наркопоток «Северный транзит» — это результат коррупции в силовых структурах
Кыргызстанца с двумя килограммами героина задержали в поезде Бишкек — Москва
Популярные новости
Задержание героина в&nbsp;ФРГ. На&nbsp;допрос вызвана хозяйка кондитерской Аида Жолдошева Задержание героина в ФРГ. На допрос вызвана хозяйка кондитерской Аида Жолдошева
В&nbsp;Сузаке член ОПГ Камчи Кольбаева избил 17-летнюю девочку. Его задержали В Сузаке член ОПГ Камчи Кольбаева избил 17-летнюю девочку. Его задержали
Бакытбек Джетигенов отрицает, что избил Каната Исаева из-за Атамбаева Бакытбек Джетигенов отрицает, что избил Каната Исаева из-за Атамбаева
Финпол задержал чиновника столичного акимиата за&nbsp;вымогательство взятки Финпол задержал чиновника столичного акимиата за вымогательство взятки
Бизнес
Осталась неделя до&nbsp;конца акции по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Осталась неделя до конца акции по снижению ставок по кредитам в «Бакай Банке»
Пять фишек тарифа #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от&nbsp;MegaCom Пять фишек тарифа #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom
Интернет-трафик в&nbsp;Кыргызстане растет, увеличивается емкость сети 4G&nbsp;LTE ​ Интернет-трафик в Кыргызстане растет, увеличивается емкость сети 4G LTE ​
Кто режиссирует скандал в&nbsp;Национальном госпитале? Кто режиссирует скандал в Национальном госпитале?