Задержание героина в ФРГ. В кондитерском цеху прошли обыски

В связи с задержанием в Германии грузовика из Кыргызстана, в котором выявлено более полутонны героина, в ОсОО «Элит Шоко» и его кондитерском цеху произведены обыски. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что оперативники проверили помещения и склады компании, однако ничего подозрительного не нашли. С документами у владельцев ОсОО также все в порядке. Ранее, напомним, владелица кондитерского цеха «Элит Шоко» Аида Жолдошева была вызвана на допрос в следственные органы. Она дала пояснения о логистике продукции и ответила на вопросы о задержанном водителе, который работал в ее фирме.

Гражданин Турции Озон Сулейман, 1956 года рождения, долгое время проживает в Бишкеке. До трудоустройства в «Элит Шоко» он работал в другой кондитерской компании в столице КР. Полиция ФРГ задержала его после того, как в его грузовике обнаружили 670 килограммов героина.

В сопроводительных документах экспедитора конечной точкой отправленного из Кыргызстана груза значится Бельгия. Среди наименований — рахат-лукум и халва. Всего более 20 тонн. Как отмечают в следственных органах, при задержании груза было на 2 тонны больше.