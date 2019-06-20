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Задержание героина в ФРГ. На допрос вызвана хозяйка кондитерской Аида Жолдошева

Более полутонны героина нашли в грузовике из Кыргызстана в Германии. Наркотик, задекларированный как турецкий мед, был спрятан в грузовике. 

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Более полутонны героина нашли в грузовике из Кыргызстана в Германии
Как стало известно 24.kg, сегодня в МВД Кыргызстана вызвана на допрос владелица кондитерского цеха «Элит Шоко» Аида Жолдошева.  

Напомним, накануне стало известно, что на немецко-польской границе задержана крупная партия героина — 670 килограммов. Наркотики перевозили под видом турецких сладостей, произведенных в Кыргызстане.

В документах указано ОсОО «Элит Шоко». Компания расположена в Бишкеке по улице Шевченко. Конечной точкой отправленного из Кыргызстана груза значится Бельгия. Среди наименований — рахат-лукум и халва. Всего более 20 тонн. 

Как отмечают в следственных органах, при задержании груза было на 2 тонны больше. 

Стали известны данные задержанного водителя. Им оказался гражданин Турции Озон Сулейман, 1956 года рождения. По данным источника, он долгое время проживает в Бишкеке. До трудоустройства в «Элит Шоко» он работал в другой кондитерской компании в столице КР.  
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