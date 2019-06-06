В Таласской области умерла роженица. Врачи не хотели ее госпитализировать

В Таласской области умерла роженица. Сообщение разместила в группе «Черный список» в Facebook пользователь Venera.

По ее словам, трагедия произошла 3 июня. Девушка обратилась в больницу с болями в животе и пояснице. «Но ей сказали, что ребенок шевелится, все в норме, и отправили домой. Девушка два дня ходила в больницу, где ее гоняли по этажам для прохождения различных анализов и процедур. Она не могла терпеть боль, вместе с мужем просила хорошо ее осмотреть. Но врачи женщину так и не госпитализировали, поскольку срок родов был 17 июня», — написала она.

Когда девушка с мужем вышла на улицу, ей стало плохо, она потеряла сознание.

«Ее отвезли в реанимацию, где она умерла. Муж кричал: «Что с ребенком?!» Врачи отмахивались. В итоге ее в морг отправили с ребенком в животе. Почему его не вытащили сразу, не сделали кесарево сечение?» — написала пользователь.

В пресс-центре Минздрава факт подтвердили, комментарий обещали предоставить позднее.