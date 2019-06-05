Кримавторитету Доо-Чынгызу продлили меру пресечения

Задержанному за нанесение тяжких телесных повреждений криминальному авторитета Чынгызу Жумагулову по кличке Доо-Чынгыз продлили меру пресечения.

Такое решение принял Первомайский районный суд. Доо-Чынгыз будет содержаться в СИЗО до 10 августа.

Напомним, криминальный авторитет Чынгыз Жумагулов по кличке Доо-Чынгыз и еще двое членов ОПГ Камчи Кольбаева подозреваются в избиении до смерти члена ОПГ 44-летнего Ильяса А. На момент совершения преступления Чынгыз Жумагулов отбывал наказание в колонии-поселении.