В Бишкеке адвоката обвинили в посредничестве при передаче взятки

В Бишкеке арестован адвокат Московского района Чуйской области Алмазбек Койчуманов. Об этом 24.kg сообщил его коллега Эркин Саданбеков.
По его словам, юриста обвинили в посредничестве при передаче взятки судье Московского района.
«Задержание производили сотрудники ГКНБ без согласия генерального прокурора, хотя оно обязательно требуется при задержании адвоката. Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО ГКНБ и продлил срок до 3 августа. На защиту юриста встали более 20 адвокатов. Мы считаем, что нашего коллегу незаконно арестовали, поскольку во время следствия не допрошен главный фигурант дела — судья», — сказал Эркин Саданбеков.
Напомним, ранее сотрудники ГКНБ задержали адвоката Адилета Мамбетказиева. Его обвинили в вымогательстве взятки.