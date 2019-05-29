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Происшествия

В Бишкеке адвоката обвинили в посредничестве при передаче взятки

В Бишкеке арестован адвокат Московского района Чуйской области Алмазбек Койчуманов. Об этом 24.kg сообщил его коллега Эркин Саданбеков. 

По его словам, юриста обвинили в посредничестве при передаче взятки судье Московского района.

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«Задержание производили сотрудники ГКНБ без согласия генерального прокурора, хотя оно обязательно требуется при задержании адвоката. Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО ГКНБ и продлил срок до 3 августа. На защиту юриста встали более 20 адвокатов. Мы считаем, что нашего коллегу незаконно арестовали, поскольку во время следствия не допрошен главный фигурант дела — судья», — сказал Эркин Саданбеков.

Напомним, ранее сотрудники ГКНБ задержали адвоката Адилета Мамбетказиева. Его обвинили в вымогательстве взятки. 
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