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Происшествия

В Бишкеке сотрудники ГКНБ задержали адвоката за вымогательство взятки

В Бишкеке сотрудники управления ГКНБ по Чуйской области задержали адвоката Адилета Мамбетказиева. Об этом 24.kg сообщил его коллега Майрамбек Жумабеков.

По его словам, юриста обвинили в вымогательстве взятки в размере 20 тысяч сомов.

«Потерпевшей по делу является подзащитная Адилета Мамбетказиева, которая дважды судима. Она положила деньги в карман адвокату в качестве гонорара. Юриста задержали 29 апреля, а 1 мая Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в  СИЗО-1 столицы. Адилета Мамбетказиева просили дать показания против следователя РОВД, который ранее якобы вымогал взятку, но он отказался. При рассмотрении санкции официально участвовали 11 адвокатов», — рассказал Майрамбек Жумабеков.

Юрист считает, что работники ГКНБ нарушили Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности КР» и нормы Конституции.

«Решение об аресте принял судья Октябрьского районного суда Нурлан Эсенбаев. Согласно закону, разрешение на привлечение к уголовной ответственности дает только генпрокурор. Однако сотрудники ГКНБ без соответствующего документа задержали Адилета Мамбетказиева», — отметил Майрамбек Жумабеков.
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