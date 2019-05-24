В Бишкеке круглый стол по реформе ГКНБ завершился потасовкой и выводом участников.

Кто является организатором круглого стола, неизвестно. Модерируют выступления Рита Карасартова и Равшан Жээнбеков.

По словам Риты Карасартовой, слово предоставят только тем, кто подготовил доклад, остальным «слова не давали».

Представители ОО «Антитеррор» хотели выступить, но им не дали.

Нурбек Токтакунов в своем выступлении отметил, что самая большая угроза национальной безопасности — пророссийские и прокремлевские ставленники. Он обвинил представителей ОО «Антитеррор» в провокациях и намеренном срыве круглого стола.

Охрана пыталась вывести представителей организации из зала.