11:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке круглый стол по реформе ГКНБ завершился потасовкой

В Бишкеке круглый стол по реформе ГКНБ завершился потасовкой и выводом участников.

Кто является организатором круглого стола, неизвестно. Модерируют выступления Рита Карасартова и Равшан Жээнбеков.

По словам Риты Карасартовой, слово предоставят только тем, кто подготовил доклад, остальным «слова не давали».

Представители ОО «Антитеррор» хотели выступить, но им не дали.

Нурбек Токтакунов в своем выступлении отметил, что самая большая угроза национальной безопасности — пророссийские и прокремлевские ставленники. Он обвинил представителей ОО «Антитеррор» в провокациях и намеренном срыве круглого стола.

Охрана пыталась вывести представителей организации из зала.
Ссылка:
просмотров: 712
Версия для печати
Материалы по теме
Массовую драку в торговом центре устроили китайские спортсмены
В Алайском районе избили инвалидов по слуху. В милиции рассказали за что
Драка с участием сотрудников ГКНБ. Охранник написал встречное заявление
После драки с сотрудниками ГКНБ пострадал милиционер Октябрьского РОВД
Сотрудники ГКНБ подрались с охранниками кафе. Возбуждено уголовное дело
В ЦУМе произошла драка. Милиция выясняет обстоятельства дела
В Бишкеке не поделившие дорогу водители подрались. ГУВД выясняет обстоятельства
Драка силовиков в Балыкчи. Ряд сотрудников прокуратуры лишился должностей
Австралиец отбил свой Mercedes у напавших на него угонщиков
В Балыкчи помощник прокурора ударил инспектора УОБДД
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке при получении взятки задержали завотделением Нацгоспиталя В Бишкеке при получении взятки задержали завотделением Нацгоспиталя
Сотрудник ГКНБ вымогал 350 тысяч сомов. Его задержала Военная прокуратура Сотрудник ГКНБ вымогал 350 тысяч сомов. Его задержала Военная прокуратура
Двухлетняя девочка скончалась в&nbsp;реанимации в&nbsp;Сузаке. Подозревают бабушку Двухлетняя девочка скончалась в реанимации в Сузаке. Подозревают бабушку
В&nbsp;Бишкеке грабители зверски убили пенсионерку. Их&nbsp;задержали В Бишкеке грабители зверски убили пенсионерку. Их задержали
Бизнес
Инверторный привод LG&nbsp;&mdash; эффективный, мощный, бесшумный Инверторный привод LG — эффективный, мощный, бесшумный
Обналичивайте деньги с&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;любых банкоматах страны Обналичивайте деньги с «Элкарт» от «Бакай Банка» в любых банкоматах страны
Успейте получить серебряные номера в&nbsp;коде 999 от&nbsp;MegaCom в&nbsp;ПОДАРОК! Успейте получить серебряные номера в коде 999 от MegaCom в ПОДАРОК!
Что подарить ребенку на&nbsp;окончание учебного года? Что подарить ребенку на окончание учебного года?