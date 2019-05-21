Иностранцев с кыргызскими документами задержали в Москве

В Москве задержали граждан, использовавших поддельные документы Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в последнее время случаи использования поддельных документов граждан Кыргызстана увеличились. В России поддельные водительские удостоверения, ID-card используются как гражданами Кыргызстана, так и гражданами других стран СНГ.

Накануне задержан гражданин А.Р., 1994 года рождения, уроженец Алайского района Ошской области. Он договорился с неизвестными за вознаграждение и незаконно приобрел для себя водительское удостоверение Кыргызской Республики. Он занимался частным извозом, используя поддельное водительское удостоверение с серией и номерами прав другого гражданина.

Задержан гражданин соседней республики С.К., 1979 года рождения, который приобрел общегражданский паспорт для постановки на миграционный учет и подтверждения пребывания в России. Установлено, что указанные паспортные данные принадлежат гражданину Кыргызстана, 1983 года рождения.

Задержана также гражданка соседней республики Н.А., 1979 года рождения, которая использовала поддельную ID-card Кыргызстана. Документы она приобрела у неизвестных для постановки на миграционный учет и оформления банковской карты. Указанные паспортные данные принадлежат гражданке Кыргызстана, которая намного моложе ее.

В настоящее время по возбужденным уголовным делам проводят необходимые оперативно-разыскные и следственные мероприятия по установлению причастных к изготовлению поддельных документов.

Представительство МВД КР в России напоминает, что за использование подделки грозит наказание жестче, чем за изготовление.