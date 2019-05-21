Врачей Чуйской территориальной больницы обвинили в подмене ребенка

Врачи родильного отделения Чуйской территориальной больницы подменили живого ребенка на мертвого. Об этом на пресс-конференции сообщила мать ребенка Зарина Мамутова.

По ее словам, 22 декабря 2018 года она родила двойню, оба мальчика были живы. Однако спустя несколько часов ей сказали, что один из новорожденных умер.

«Нам не показали ребенка. Когда мужа отправили в морг, тела ребенка не оказалось. Перед родами врачи спросили, сколько у меня детей, я ответила, что вместе с двойней будет семь. Тогда они похвалили, что у меня так много детей. Я чувствую, что мой ребенок жив, а врачи его продали», — заявила женщина.

Как рассказала Зарина Мамутова, они обратились в милицию, однако никакие следственные действия не проводятся.

«Возбудили дело по статье «Халатность» УК КР, но никого не привлекли к ответственности», — отметила она.