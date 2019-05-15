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Происшествия

Финпол выявил схему по продаже топлива без уплаты налогов

Выявлена преступная группировка, которая осуществляла незаконную деятельность по реализации ГСМ без уплаты акцизного налога. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, в Таласской области выявлен факт продажи безакцизного ГСМ «Бензанол БИ-92». Сотрудники ГСБЭП во время дежурства в составе мобильных групп на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка» задержали грузовую автомашину «ДАФ-XF430» с полуприцепом (цистерной) с грузом «Бензанол БИ-92». Товар принадлежал ОсОО «Б.- М.». Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 231 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет) Уголовного кодекса.

«Во время досудебного производства установлено, что грузовик вез 30 тонн топлива в Чуйскую область. Далее в Бишкеке ГСМ перелили в цистерну другой грузовой автомашины — в «КамАЗ». И уже на этом автомобиле топливо доставили на заправку в селе Первомайском Сокулукского района. При этом слив топлива происходил без присутствия уполномоченных лиц Госналоговой службы. ОсОО «Б.-М.» не заплатило акцизный налог. Бензанол — это топливо, полученное из спирта и пшеницы, поэтому по налоговому законодательству КР не облагается акцизным налогом. Но на АЗС биотопливо продавали как бензин и не направляли на переработку», — говорится в сообщении.

Как проинформировали в ГСБЭП, сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются лица, причастные к преступной схеме, а также подсчитывается точная сумма причиненного ущерба государству со стороны ОсОО «Б. -М.». Ведомство продолжает проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов, по всей территории Кыргызстана.
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