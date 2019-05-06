В результате авиакатастрофы в Москве погиб 41 человек

Сорок один человек погиб в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.
Фото © РИА Новости. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение в аэропорту «Шереметьево»
По данным ведомства, из 78 находившихся на борту самолета выжили 37 человек — 33 пассажира и 4 члена экипажа. Госпитализированы шесть человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Фото © РИА Новости. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение в аэропорту «Шереметьево»
Фото © РИА Новости. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение в аэропорту «Шереметьево»
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РФ.
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил в регионе трехдневный траур.