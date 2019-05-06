В результате авиакатастрофы в Москве погиб 41 человек

Сорок один человек погиб в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.

Фото © РИА Новости. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение в аэропорту «Шереметьево»

По данным ведомства, из 78 находившихся на борту самолета выжили 37 человек — 33 пассажира и 4 члена экипажа. Госпитализированы шесть человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Фото © РИА Новости. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение в аэропорту «Шереметьево»

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт «Шереметьево» и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели.

Фото © РИА Новости. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение в аэропорту «Шереметьево»

По некоторым данным, причиной возвращения самолета в аэропорт стало попадание в него молнии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РФ.

Что известно на данный момент о ЧП на борту самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево: pic.twitter.com/DfMLdjisGe — IZ.RU (@izvestia_ru) 6 мая 2019 г.

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