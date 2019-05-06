В Санкт-Петербурге до смерти избили гражданина Кыргызстана

По его данным, в ночь на 3 мая в Яковлевском переулке в Московском районе Санкт-Петербурга нашли тело кыргызстанца с признаками насильственной смерти.

Погибшим оказался мужчина 1989 года рождения. Предположительно, в ночь на 3 мая в ходе ссоры в хостеле мужчину избили. Он скончался, не приходя в сознание. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть.

По факту гибели кыргызстанца полиция начала проверку, задержаны двое подозреваемых. Канцелярия посольства Кыргызстана направила официальный запрос в адрес МВД России.