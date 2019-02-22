17:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми (190)

В Бишкеке директора турецкой школы обвинили в домогательстве

В Бишкеке директор турецкой школы якобы домогался детей. Об этом сообщила депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина.

По словам парламентария, к ней обратилась женщина, которая рассказала, что в школе в основном учатся дети из малоимущих семей. Директор образовательного учреждения заставил их снять штаны и приставал к ним.

«Женщина заявила, что ее ребенка исключили из школы после того, как она стала разбираться в ситуации. Милицию не пустили на территорию учебного учреждения. После оскорблений мать ударила директора школы. Учителя в школе — граждане Турции. В Минобразования матери сказали, что вообще впервые слышат о школе. Мать написала заявление в ГКНБ», — рассказала Ирина Карамушкина.

В ГКНБ 24.kg подтвердили, что такое заявление поступило в ведомство. По подследственности его передали в Генпрокуратуру.

В посольстве Турции в Кыргызстане сообщили, что директор школы и его заместители отстранены от занимаемых должностей.

«В учебном заведении новая временная администрация. Инспектора, которые приедут из Турции, проведут проверку. По данному вопросу сотрудничаем с компетентными инстанциями КР, предоставляются вся необходимая информация и документы, оказывается всяческое содействие», — прокомментировали в дипмиссии.

В пресс-службе Генпрокуратуры 24.kg сказали, что дело на контроле у руководства надзорного органа.
Ссылка:
просмотров: 874
Версия для печати
Материалы по теме
Родственник домогался 15-летней девочки. Суд прекратил разбирательство
В Бишкеке милиция ищет мужчину, пристававшего к маленькой девочке
Домогавшегося девочки мужчину приговорили к восьми годам колонии-поселения
В Кой-Таше мужчину осудили на 20 лет за домогательство к малолетней девочке
Домогавшегося 12-летней девочки врача приговорили к 21 году колонии
МИД проверяет данные об осужденном за домогательства в Турции кыргызстанце
В Бишкеке домогавшегося девочки мужчину отправили в психбольницу
Если скажешь, зарублю. За домогательства к дочери мужчине дали 20 лет тюрьмы
Названа десятка самых опасных стран для женщин
В Джалал-Абаде педофил получил восемь лет колонии-поселения
Популярные новости
Пытавшуюся покончить с&nbsp;собой в&nbsp;Бишкеке девочку обвинили в&nbsp;краже Пытавшуюся покончить с собой в Бишкеке девочку обвинили в краже
В&nbsp;Бишкеке задержали преступника, подозреваемого в&nbsp;похищении и&nbsp;жестоком избиении В Бишкеке задержали преступника, подозреваемого в похищении и жестоком избиении
Попавшая в&nbsp;ДТП стилист Асель Мамбеткалиева находится в&nbsp;коме Попавшая в ДТП стилист Асель Мамбеткалиева находится в коме
В&nbsp;Бишкеке Lexus врезался в&nbsp;столб. Водитель погиб, пассажирка госпитализирована В Бишкеке Lexus врезался в столб. Водитель погиб, пассажирка госпитализирована
Бизнес
4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! в&nbsp;Ошской области: новые скорости для сотен тысяч абонентов 4G LTE от О! в Ошской области: новые скорости для сотен тысяч абонентов
В&nbsp;День защитника Отечества MegaCom дарит подарки В День защитника Отечества MegaCom дарит подарки
Кыргызтелеком с&nbsp;1&nbsp;марта меняет тарифы на&nbsp;услуги местной телефонной связи Кыргызтелеком с 1 марта меняет тарифы на услуги местной телефонной связи
Вакансии на&nbsp;Lalafo: Работа найдет вас сама Вакансии на Lalafo: Работа найдет вас сама