В Бишкеке директора турецкой школы обвинили в домогательстве

В Бишкеке директор турецкой школы якобы домогался детей. Об этом сообщила депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина.

По словам парламентария, к ней обратилась женщина, которая рассказала, что в школе в основном учатся дети из малоимущих семей. Директор образовательного учреждения заставил их снять штаны и приставал к ним.

«Женщина заявила, что ее ребенка исключили из школы после того, как она стала разбираться в ситуации. Милицию не пустили на территорию учебного учреждения. После оскорблений мать ударила директора школы. Учителя в школе — граждане Турции. В Минобразования матери сказали, что вообще впервые слышат о школе. Мать написала заявление в ГКНБ», — рассказала Ирина Карамушкина.

В ГКНБ 24.kg подтвердили, что такое заявление поступило в ведомство. По подследственности его передали в Генпрокуратуру.

В посольстве Турции в Кыргызстане сообщили, что директор школы и его заместители отстранены от занимаемых должностей.

«В учебном заведении новая временная администрация. Инспектора, которые приедут из Турции, проведут проверку. По данному вопросу сотрудничаем с компетентными инстанциями КР, предоставляются вся необходимая информация и документы, оказывается всяческое содействие», — прокомментировали в дипмиссии.

В пресс-службе Генпрокуратуры 24.kg сказали, что дело на контроле у руководства надзорного органа.