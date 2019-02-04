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Сюжет: Насилие над детьми (176)

В городе Ош нашли мать, бросившую детей на съемной квартире

В Оше милиция и социальные работники нашли мать, которая бросила своих детей на съемной квартире. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы. 

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Женщина решила оставить детей, чтобы устроить личную жизнь.

«Она уехала в Кара-Суйский район, устроилась на работу и вышла замуж. Известно, что с отцом детей она развелась. Последний уехал в Россию на заработки. Собственного жилья у женщины нет. Судьбу детей решают социальные работники», — отметили в УВД.

Напомним, что в январе в Оше женщина бросила двух малолетних дочерей на съемной квартире. Десять дней девочек содержала хозяйка квартиры.

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