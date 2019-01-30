Насилие над детьми. По убийствам несовершеннолетних возбудили 10 дел

В Кыргызстане в 2018 году по фактам убийств несовершеннолетних возбудили 10 уголовных дел. Об этом на круглом столе сообщил прокурор управления по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Генеральной прокуратуры Тимур Саитов.

По его словам, 8 уголовных дел направили в суды. По четырем делам вынесены обвинительные приговоры, связанные с лишением свободы, в том числе пожизненный.

«Еще четыре дела рассматривают в судах, по двум идет следствие», — отметил прокурор.

Напомним, в 2018 году в Кыргызстане зарегистрировано 136 фактов жестокого обращения с детьми, 13 детей были убиты.