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Сюжет: Насилие над детьми (174)

Насилие над детьми. По убийствам несовершеннолетних возбудили 10 дел

В Кыргызстане в 2018 году по фактам убийств несовершеннолетних возбудили 10 уголовных дел. Об этом на круглом столе сообщил прокурор управления по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Генеральной прокуратуры Тимур Саитов.

По его словам, 8 уголовных дел направили в суды. По четырем делам вынесены обвинительные приговоры, связанные с лишением свободы, в том числе пожизненный.

«Еще четыре дела рассматривают в судах, по двум идет следствие», — отметил прокурор.

Напомним, в 2018 году в Кыргызстане зарегистрировано 136 фактов жестокого обращения с детьми, 13 детей были убиты.
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