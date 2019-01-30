В Кыргызстане в 2018-м зарегистрировали 136 фактов жестокого обращения с детьми

В 2018 году в Кыргызстане зарегистрировали 136 фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. Об этом на круглом столе сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД КР полковник Азамат Абдрахманов.

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По его словам, убиты 13 детей.

«Зафиксированы три факта гибели новорожденных, когда матери либо сами совершили преступление, либо оставили ребенка в опасности. Еще два ребенка погибли в результате попытки суицида их матерей. Такое же число погибло в результате массовых драк», — отметил он.

Азамат Абдрахманов добавил, что при органах государственной местной власти создали территориальные штабы, в их составы входят и представители правоохранительных органов.

«В МВД есть мониторинговая межведомственная группа. Мы провели анализ за пять лет, он показал, что есть снижение уровня насилия в отношении несовершеннолетних. Пик пришелся на 2015 год», — сказал он.

По его словам, в профилактических целях проводятся подворовые обходы.

Выявлены 54 тысячи детей мигрантов, которых оставили родственникам.

«В 2018 году зафиксировано 644 преступления в отношении детей мигрантов. Они часто становятся жертвами семейного насилия. Правительство поручило их выявить и поставить на учет, а в дальнейшем проводить мониторинг как инспекторам по делам несовершеннолетних, так и учителям, социальным педагогам. Учащихся школ, студентов, воспитанников детских садов мы можем мониторить, но дети, которые находятся дома, в сельской местности, не попадают в систему. Поэтому Минздрав поручил врачам ЦСМ проводить подворовые обходы и осмотр детей до трех лет», — рассказал Азамат Абдрахманов.