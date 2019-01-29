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Происшествия

Раненный в перестрелке Дастан Бейшенкулов подтвердил родство с депутатом

Раненный в ходе перестрелки Дастан Бейшенкулов рассказал 24.kg свою версию произошедшего.

По его словам, в ночь на 25 января он стоял на границе около КПП «Токмак-автодорожный». В это время к нему подошел контрабандист по имени Аскат, стал спрашивать, зачем он там стоит, стал толкать.

«Между нами возникла перепалка. Когда схватил его руку, поранился о лезвие ножа. В какой-то момент Аскат достал пистолет, стал стрелять в грудь и ногу. Затем меня повели в сторону пустыря и стали бить. Я не сразу обратился в больницу, потому что Аскат говорил, что проблему решим сами — по-мужски, стал угрожать, а затем сказал, что в частную клинику меня положит, просил не писать заявление в милицию и не обращаться в больницу», — рассказал Дастан Бейшенкулов.

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В разговоре с журналистом Дастан Бейшенкулов признал родство с депутатом парламента Урматбеком Самаевым. Однако от общения с ним отрекся.

«Мы действительно родственники по маминой линии, но не общаемся. Я просто знаю, что он родственник, и все. Я живу в селе Тельман, ничем не занимаюсь. После того как мне удалось убежать, я ночевал у тестя в Покровке», — пояснил пострадавший.

Дастан Бейшенкулов заявил, что в ночь, когда его ранили, у него в руках ничего из запрещенных предметов не было.

«Когда убегал, слышал стрельбу сзади. Я не понял в кого они стреляли — в меня или между собой разбираются. Аскат говорил, что работает на посту Дунларова (КПП «Токмак-автодорожный») и курирует контрабанду», — добавил Дастан Бейшенкулов.
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