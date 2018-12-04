В городе Ош расследование дела по факту драки школьниц завершили

Расследование уголовного дела по факту избиения школьницы в Оше завершили. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы.

Виновницу драки не стали брать под стражу, так как девочка несовершеннолетняя, а заявление о принятии мер в отношении нее не поступало. Дело передадут в суд в ближайшее время.

Напомним, в Оше милиционеры задержали подравшихся школьниц. Девочки познакомились в социальных сетях, встретились в парке «Космонавты» и подрались. Позже драка продолжилась в одном из жилмассивов города. Снимавшая инцидент подросток в тот же день отправила видео друзьям.