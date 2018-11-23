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Происшествия

В Оше подрались школьницы. Одна из них уже привлекалась за кражу и хулиганство

Фото УВД Оша. На фото: пострадавшая (слева), подозреваемая (в середине) и снимавшая на видео (в платке) девочка

В Оше милиционеры задержали подравшихся школьниц. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что драка произошла 21 ноября. В социальных сетях распространили видео драки школьниц.

Подросток с окровавленным лицом учится в 11-м классе одной из школ Оша. Избивавшая ее девочка живет в Кара-Сууйском районе Ошской области. По предварительным данным, она уже привлекалась к уголовной ответственности за хулиганство и кражу.

«Мать воспитывает ее одна. Сейчас в отношении девочки также рассматривается дело в Кара-Сууйском РОВД. Подросток нигде не учится и не работает. Снимавшая на видео ранее училась в медресе, но из-за плохого здоровья бросила учебу», — отметили в УВД.

Известно, что девочки познакомились в социальных сетях через фейковые аккаунты, договорились встретиться в парке «Космонавты», где и подрались. Позже драка продолжилась в одном из жилмассивов города. Снимавшая инцидент подросток в тот же день отправила видео своим друзьям.

«Факт зарегистриван в РОВД как хулиганство. Стороны отказались писать заявление в милицию. Допрашиваются очевидцы событий, педагоги», — добавили в ведомстве.
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