В подразделениях Генштаба и ГКДО выявили нарушения на миллионы сомов

В 2018 году в воинских частях и учреждениях Генштаба и Госкомитета по делам обороны выявлены нарушения на сумму 339 миллионов 787 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Нарушения выявило управление внутреннего аудита ГКДО.

«Только в ГП «Аскеркурулуш» выявили нарушений на 333 миллиона 192 тысячи сомов. Предприятие незаконно закупало материалы без объявления тендера. Документы внутреннего аудита направлены председателю ГКДО», — сообщили источники.

«По факту разбирается Военная прокуратура. Нарушения в 2018 году выявили и в войсковой части 2025, управлении государственной противопожарной службы МЧС, госпредприятиях «Военная торговля ГКДО» и «Бишкекское военно-подсобное хозяйство», — сообщили редакции.

В распоряжении 24.kg есть документы, по которым в 2017 году внутренний аудит выявил нарушений на 159 миллионов 878 тысяч сомов.

«По результатам аудита в 2017 году в Нацгвардии выявили неэффективное использование бюджетных средств на 4 миллиона 259 тысяч сомов. В частности, надбавки за секретный характер службы выплатили людям, которые фактически не работают с секретными документами. Материалы передали в Военную прокуратуру, однако заместитель военного прокурора ответил, что каких-либо нарушений не найдено», — рассказали редакции.