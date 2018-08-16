Следствие по делу таможенников продлили. Одного из обвиняемых отпустили домой

Следствие по делу экс-начальника железнодорожной таможни «Северная» Нурбека Айбашева продлили. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Помимо Нурбека Айбашева, по делу проходят еще трое. Один из них — бывший начальник Управления организации таможенного контроля ГТС Болот Бирназаров.

«Решением Первомайского районного суда экс-начальнику железнодорожной таможни «Северная» Нурбеку Айбашеву продлили срок содержания под стражей в СИЗО-1 Бишкека. Такое же решение принято в отношении экс-заместителя председателя ГТС Замирбека Ниязалиева. Однако Болота Бирназарова отпустили под домашний арест», — сообщили редакции.

Экс-начальника железнодорожной таможни «Северная» обвиняют в незаконной выдаче разрешения на использование таможенной процедуры переработки товаров вне таможенной территории. Из-за необоснованного использования разрешения государству причинен ущерб на 166 миллионов сомов.