Военнослужащий ГСИН свел счеты с жизнью из-за погибшей девушки

Военнослужащий Департамента охраны и конвоирования ГСИН свел счеты с жизнью из-за погибшей девушки. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

Уточняется, что рядом с телом погибшего была обнаружена предсмертная записка, адресованная матери.

«Выяснилось, что незадолго до произошедшего девушка 21-летнего прапорщика повесилась. В своей предсмертной записке погибший написал матери, что больше не хочет жить без нее. В настоящий момент проверку ведет Военная прокуратура. Выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГСИН.