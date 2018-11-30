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Сюжет: ЧП в армии (144)

Военнослужащий ГСИН свел счеты с жизнью из-за погибшей девушки

Военнослужащий Департамента охраны и конвоирования ГСИН свел счеты с жизнью из-за погибшей девушки. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

Уточняется, что рядом с телом погибшего была обнаружена предсмертная записка, адресованная матери.
«Выяснилось, что незадолго до произошедшего девушка 21-летнего прапорщика повесилась. В своей предсмертной записке погибший написал матери, что больше не хочет жить без нее. В настоящий момент проверку ведет Военная прокуратура. Выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГСИН.
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