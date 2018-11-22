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Происшествия

ГУОБДД назвало основные причины ДТП на дорогах Кыргызстана

В Кыргызстане 80 процентов машин эксплуатируются более 10 лет, что негативно влияет на их техсостояние и поведение на дорогах. Об этом на пресс-конференции сообщил замначальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов.

По его словам, одна из самых главных причин ДТП — отсутствие культуры вождения у всех участников дорожного движения.

«По статистике, 80 процентов ДТП происходит по вине водителей. Этому способствуют плохие техническое состояние автомобилей и подготовка водителей. Есть и проблема уличной инфраструктуры», — сказал Ыманалы Саркулов.

Он отметил, что, помимо водителей, за безопасность должны отвечать и пешеходы. «Они должны понимать, что переходить дорогу в неположенном месте небезопасно. Это приводит к печальным последствиям. Родители должны прививать культуру поведения на дорогах детям, а не тащить ребенка с собой в неположенном месте», — добавил Ыманалы Саркулов.
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