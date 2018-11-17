10:36
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Происшествия
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (84)

Бизнесмена Леонида Маевского арестовали в Москве по обвинению в вымогательстве

Фото «Коммерсанта». Российский бизнесмен Леонид Маевский

Тверской суд Москвы арестовал бывшего депутата Государственной думы, бизнесмена Леонида Маевского по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщил «Интерфакс».

По его данным, Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве $37,5 миллиона за нераспространение порочащей информации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Дело в отношении экс-депутата Государственной думы возбудили 14 ноября, на следующий день его задержали и предъявили обвинение.

Суд по просьбе подзащитного и его адвокатов проходил в закрытом режиме, поскольку «могут быть затронуты интересы безопасности государства».

Читайте по теме
Дело Текебаева. Выяснилось, что свидетели обвинения давали ложные показания
Напомним, в Кыргызстане имя Леонида Маевского известно в связи с уголовным делом лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Заявление бизнесмена о том, что якобы в 2010 году он передал Омурбеку Текебаеву $1 миллион для положительного решения вопроса с продажей сотового оператора MegaCom, который временное правительство национализировало, стало поводом для обвинения кыргызстанского оппозиционного политика в коррупции.

В итоге лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Ссылка:
просмотров: 1400
Версия для печати
Материалы по теме
Юристы объяснили, почему дело Омурбека Текебаева должны пересмотреть
В поддержку Омурбека Текебаева. Возле «Белого дома» митингуют
Упитан и выглядит хорошо. ГСИН распространила фото живого Омурбека Текебаева
Давление скачет. Состояние здоровья Омурбека Текебаева вновь ухудшилось
Дело Текебаева. ГСИН не принимала решения об этапировании политика из больницы
Дело Текебаева. Политика вернули из клиники в колонию № 47
Госпитализация Омурбека Текебаева. Политик отказался от операции
Дело Текебаева. Юристы надеются на помощь международных правозащитников
Госпитализация Текебаева. Политика перевели в Центр неврологии
В Кыргызстане предлагают расширить полномочия президента в вопросе помилования
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;Ботаническом саду погиб внук Медеткана Шеримкулова В Бишкеке в Ботаническом саду погиб внук Медеткана Шеримкулова
На&nbsp;трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;взорвался газовоз На трассе Бишкек — Ош взорвался газовоз
Кыргызские паспорта продают в&nbsp;Telegram. ГРС переводит стрелки на&nbsp;милицию Кыргызские паспорта продают в Telegram. ГРС переводит стрелки на милицию
В&nbsp;Бишкеке угнали и&nbsp;сожгли машину Болота Шамшиева В Бишкеке угнали и сожгли машину Болота Шамшиева
Бизнес
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509
PIN через SMS: современные технологии на&nbsp;службе у&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; PIN через SMS: современные технологии на службе у «Росинбанка»
Акция от&nbsp;Кыргызтелекома &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»