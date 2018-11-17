Бизнесмена Леонида Маевского арестовали в Москве по обвинению в вымогательстве

Тверской суд Москвы арестовал бывшего депутата Государственной думы, бизнесмена Леонида Маевского по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщил «Интерфакс».

По его данным, Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве $37,5 миллиона за нераспространение порочащей информации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Дело в отношении экс-депутата Государственной думы возбудили 14 ноября, на следующий день его задержали и предъявили обвинение.

Суд по просьбе подзащитного и его адвокатов проходил в закрытом режиме, поскольку «могут быть затронуты интересы безопасности государства».

Читайте по теме Дело Текебаева. Выяснилось, что свидетели обвинения давали ложные показания поводом для обвинения кыргызстанского оппозиционного политика в коррупции.

В итоге лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.