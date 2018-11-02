Избившую двухлетнего племянника женщину приговорили к условному сроку

Балыкчинский городской суд приговорил женщину, избившую двухлетнего племянника, к трем годам лишения свободы условно.

В приговоре суда указывается, что в ходе разбирательства подсудимая полностью признала вину.

33-летняя Ч.Г. заявила, что била ребенка по попе и накричала на него. В это время за окном стояли соседки, которые и сообщили об увиденном в милицию.

«Ребенка оставили мне на воспитание. Со мной, помимо племянника моего мужа, жили еще четверо детей. В день задержания я ушла на базар, когда пришла, увидела на лице ребенка волдыри. Оказалось, что мой сын плеснул ему в лицо горячим чаем. Я обработала племяннику лицо. Вечером того же дня мне позвонил муж, мы сильно поругались, услышав это, дети стали плакать. Я накричала на них, сказала, чтобы шли спать. Племянника я побила по попе и выматерила», — сказала подсудимая.

Напомним, в мае в Балыкчи 33-летняя женщина избила двухлетнего племянника. После полученных травм ребенка госпитализировали, а его тетю задержали.