Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на вакантные должности судей по 9 кандидатам в некоторые суды Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей и города Бишкек.
С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Глава государства согласился с рекомендациями Совета по всем 9 кандидатам для назначения на должность судьи.
Президент издал Указы о назначении судей для 9 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:
— Чуйская область:
— Сокулукский районный суд:
Садыков Болот Калыбекович;
Ысык-Атинский районный суд:
Шабданбеков Болот Турарович;
Чуйский районный суд:
Абдрасул уулу Бектур;
Токмокский городской суд:
Акбалаева Нурия Каинбековна;
— Ошская область:
Кара-Суйский районный суд:
Мамасалиева Мээрим Жумалиевна;
Ошский городской суд:
Максатбеков Султан Максатбекович;
Мойдунов Абдисалам Абылкасымович;
— Джалал-Абадская область:
Джалал-Абадский городской суд:
Бекчалов Кенешбек Нуржалилович;
— город Бишкек:
Октябрьский районный суд:
Карабеков Тимурлан Абдыганыевич.