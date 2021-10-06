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Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на вакантные должности судей по 9 кандидатам в некоторые суды Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей и города Бишкек.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Глава государства согласился с рекомендациями Совета по всем 9 кандидатам для назначения на должность судьи.

Президент издал Указы о назначении судей для 9 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

— Чуйская область:

— Сокулукский районный суд:

Садыков Болот Калыбекович;

Ысык-Атинский районный суд:

Шабданбеков Болот Турарович;

Чуйский районный суд:

Абдрасул уулу Бектур;

Токмокский городской суд:

Акбалаева Нурия Каинбековна;

— Ошская область:

Кара-Суйский районный суд:

Мамасалиева Мээрим Жумалиевна;

Ошский городской суд:

Максатбеков Султан Максатбекович;

Мойдунов Абдисалам Абылкасымович;

— Джалал-Абадская область:

Джалал-Абадский городской суд:

Бекчалов Кенешбек Нуржалилович;

— город Бишкек:

Октябрьский районный суд:

Карабеков Тимурлан Абдыганыевич.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/209425/
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