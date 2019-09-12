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Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей Нарынского областного суда — по 2 кандидатам, Таласского областного суда — по 2 кандидатам, Ошского областного суда — по 1 кандидату, Бишкекского горсуда — по 1 кандидату, городским и районным судам Чуйской области — по 11 кандидатам.

5 сентября 2019 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Сооронбай Жээнбеков согласился с предложениями Совета по 9 кандидатам на должности судей.

Изучив материалы по 8 претендентам, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данным кандидатам на должности судей в Совет.

По 9 кандидатам на должности судей местных судов Президентом Сооронбаем Жээнбековым изданы указы, согласно которым назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в:

— Жайылский районный суд Чуйской области: Саадабаева Чынара Муратбековна, Усакпаева Гульзат Каныбековна;

— Московский районный суд Чуйской области: Дубанаев Кубатбек Султанмуратович;

— Панфиловский районный суд Чуйской области: Сайдылдаева Жылдыз Бейшеналиевна;

— Сокулукский районный суд Чуйской области: Кулмурзаев Манасбек Каримович, Самаков Нурмат Талантбекович;

— Токмокский городской суд Чуйской области: Абдырахманов Урматбек Аманович;

— Чуйский районный суд Чуйской области: Шаршеева Алтынай Чубаковна;

— Ысык-Атинский районный суд Чуйской области: Тажибаев Нурбек Рашидович.
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