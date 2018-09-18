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Общество

Поножовщина в Токмаке. Свидетель обвинения не умеет читать и писать

Пострадавший в потасовке на скотном рынке в Токмаке Талантбек Жамангулов привел к следователю свидетеля, который не умеет читать и писать. Об этом 24.kg рассказала адвокат обвиняемого в нападении депутата токмакского горкенеша Тыная Жансейитова Дарина Тезекбаева.

По ее словам, перед тем, как расследованием занялось Чуйское ГУВД, ей разрешили ознакомиться с материалами дела. «Известно, что заявление пострадавший не писал. Он явился в суд, где представил справку из больницы, причем не оформленную должным образом, о получении ножевого ранения и двух свидетелей, которые ничего не видели. Один из них, как признался следователь, не умеет читать и писать. То есть не имеет права давать показания. Это грубое нарушение норм ГПК», — отметила Дарина Тезекбаева.

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Она добавила, что только на основании фиктивных свидетельских показаний и медицинской справки следователи Токмакского РОВД возбудили в отношении ее подзащитного уголовное дело и объявили его в розыск. Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. 

Юрист заявила, что Талантбек Жамангулов состоит на учете как член ОПГ, однако в МВД это пока не подтвердили. 
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