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Происшествия

Депутат ранил ножом односельчанина. Пострадавшего госпитализировали

Депутат Токмакского горкенеша Тынай Жансейитов напал с ножом на односельчанина Талантбека Жамангулова. Пострадавшего госпитализировали.

Как рассказал 24.kg Талантбек Жамангулов, инцидент произошел в воскресенье, 26 августа, на скотном рынке. «Мы хотели в среду прочитать Коран, поэтому и пришли на рынок купить барана. Там Жансейитов исподтишка и ударил меня ножом», — рассказал пострадавший.

Он добавил, что врачи оценивают его состояние как средней тяжести. «Я не знаю, почему он напал на меня, но мы из одного села и раньше конфликтовали. Семья Жансейитовых очень влиятельная. Мэр нашего города приходится ему дядей, начальник Токмакского РОВД — родственник. Поэтому я не стал писать заявление, тем более его родичи ходят по домам свидетелей и запугивают их», — отметил пострадавший.

В Токмакском РОВД подтвердили информацию об инциденте на скотном рынке. По факту возбудили уголовное дело. Тынай Жансейитов для комментариев недоступен. 
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