Правозащитники: Выдвинув 64-летнего генерала в омбудсмены, СДПК нарушает закон

Правозащитники считают, что, выдвинув 64-летнего генерала Токона Мамытова в омбудсмены, парламентская фракция СДПК нарушает закон.

Юрист Рита Карасартова пояснила 24.kg, что по Закону «Об омбудсмене» кандидат должен быть не старше 65 лет, а по Закону «О государственной службе» (уполномоченный по правам человека относится к госслужащим. — Прим. 24.kg) занимать должность не может человек старше 65 лет.

«То есть получается правовая коллизия. Токону Мамытову исполняется 65 через три месяца. С учетом всех процедур избрания он может занять должность, справив юбилей. И что выходит? Опять выборы акыйкатчи назначать?» — недоумевает Рита Карасартова.

Правозащитники считают, что решение социал-демократов о выдвижении Токона Мамытова в омбудсмены незаконно и его можно обжаловать в Конституционной палате.