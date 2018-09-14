12:17
USD 69.65
EUR 80.86
RUB 1.01
Власть

Фракция СДПК определилась с кандидатом в омбудсмены

Парламентская фракция СДПК определилась с кандидатом в омбудсмены. Депутаты после непродолжительных споров выдвинули на пост главного правозащитника генерала спецслужб Токона Мамытова.

Всего подали документы семь человек. Среди них два сотрудника аппарата акыйкатчи Урматбек Аралбаев и Альберт Колопов, гражданский активист Рита Карасартова и юрист Гульназ Эргешова, а также экс-полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев. 

После того как все фракции Жогорку Кенеша выдвинут своих претендентов (по закону их должно быть не больше трех), состоится заседание профильного комитета, где претенденты представят свои программы. Затем на заседании парламента депутаты приступят к выборам омбудсмена.
Ссылка:
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
Токон Мамытов баллотируется в омбудсмены. Он подал документы в СДПК
Кого выдвинут в омбудсмены «РАЖ» и СДПК? Во фракциях отказываются говорить
Бывший служитель Фемиды, имеющий судимость, хочет стать омбудсменом страны
На должность омбудсмена претендует экс-представитель президента в парламенте
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков сообщил, на&nbsp;каких условиях Игры кочевников пройдут в&nbsp;Турции Сооронбай Жээнбеков сообщил, на каких условиях Игры кочевников пройдут в Турции
Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от&nbsp;нового политического сезона Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от нового политического сезона
Алмазбеку Атамбаеву до&nbsp;сих пор не&nbsp;вручили высший знак отличия &laquo;Ак-Шумкар&raquo; Алмазбеку Атамбаеву до сих пор не вручили высший знак отличия «Ак-Шумкар»
Депутаты Жогорку Кенеша возмущены призывами некоторых религиозных деятелей Депутаты Жогорку Кенеша возмущены призывами некоторых религиозных деятелей
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 300&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 300 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Эмир Чукуев о&nbsp;причинах и&nbsp;подробностях покупки акций компании &laquo;Манас менеджмент&raquo; Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»
&laquo;Газпромнефть&raquo; вручила подарки победителям&nbsp;II этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; «Газпромнефть» вручила подарки победителям II этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
Получите бесплатные билеты на&nbsp;концерты Шахзоды в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде Получите бесплатные билеты на концерты Шахзоды в Оше и Джалал-Абаде