Парламентская фракция СДПК определилась с кандидатом в омбудсмены. Депутаты после непродолжительных споров выдвинули на пост главного правозащитника генерала спецслужб Токона Мамытова.

Всего подали документы семь человек. Среди них два сотрудника аппарата акыйкатчи Урматбек Аралбаев и Альберт Колопов, гражданский активист Рита Карасартова и юрист Гульназ Эргешова, а также экс-полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев.

После того как все фракции Жогорку Кенеша выдвинут своих претендентов (по закону их должно быть не больше трех), состоится заседание профильного комитета, где претенденты представят свои программы. Затем на заседании парламента депутаты приступят к выборам омбудсмена.