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Общество

Кыргызский фильм примет участие в фестивале документального кино в Екатеринбурге

Документальный фильм «Свет и тень» Тыная Ибрагимова примет участие в конкурсной программе старейшего международного кинофестиваля документального кино «Россия», который пройдет 1-7 октября в Екатеринбурге. Об этом сообщили в студии «Кыргызтелефильм».

По их данным, фильм посвящен творчеству и жизненному пути художника Тургунбая Ташкузиева. У героя киноленты непростая жизнь, он детдомовец, в послевоенные годы стал рисовать, окончил художественное училище. Живет в комнатушке на птичьих правах и на скромную пенсию. Но, несмотря на свой возраст и бытовые трудности, он верен своей детской страсти — продолжает писать картины, а также стихи, выискивая смыслы в удивительных красках, вдохновляясь от мгновений бытия: «Тень преследует свет. Свет растворяет тень. И так каждый день...»

В рейтинге 76 кинофестивалей, проводимых в России и на территории бывшего СССР, в 2009 году форум занял третье место, уступив только «Кинотавру» и ММКФ.

По итогам конкурса присуждаются главный приз, призы за лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, операторское мастерство, лучший дебют, специальный приз жюри и приз зрительских симпатий.

Фильм участвует в конкурсной программе фестиваля в Казани.
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