12:07
USD 69.02
EUR 80.66
RUB 1.01
Общество

Фильмом-открытием кинофестиваля в Казани станет картина «Саякбай. Гомер 20 века»

Фильмом-открытием XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино станет картина из Кыргызстана «Саякбай. Гомер 20 века» режиссера Эрнеста Абдыжапарова. Об этом сообщается на сайте кинофорума.

Фестиваль пройдет в Казани с 4 по 10 сентября. 65 фильмов вошли в его конкурсную программу, а в рамках внеконкурсной пройдут показы картин о православии и других религиях, традициях и обычаях разных народов. 

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года под девизом «Через диалог культур к культуре диалога».

По словам члена отборочной комиссии киноведа Сергея Анашкина, картина «Саякбай» выбрана в качестве фильма-открытия неслучайно. Лента посвящена эпизоду жизни выдающегося писателя Чингиза Айтматова, 90-летие со дня рождения которого широко отмечается в России и странах СНГ в этом году.

«И хотя Айтматов в этом кино — на вторых ролях, а героем является прославленный манасчи Саякбай Каралаев, возникает мотив преемственности поколений, связи культур: традиционной и современной, от «Манаса» к Айтматову», — рассказал Сергей Анашкин.
Ссылка:
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Красная дорожка. В Италии открылся Венецианский кинофестиваль
Кыргызский актер получил приз международного фестиваля в Китае
Кыргызская короткометражка стала лучшей на Забайкальском кинофестивале
Короткометражка из Кыргызстана выиграла Гран-при международного конкурса
Кыргызский фильм покажут на кинофестивале в Гамбурге
Два кыргызских фильма — победители школы молодых кинематографистов СНГ
Фильм «Айка» о мигрантке из Кыргызстана получил приз Каннского кинофестиваля
Фестиваль документальных фильмов по правам человека начал прием заявок
Международная премьера фильма «Песнь древа» состоится на Московском фестивале
Кинофестиваль на Иссык-Куле одобрили в парламенте. Осталось найти деньги
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Всемирные игры кочевников. Кто из&nbsp;высоких гостей посетит Кыргызстан Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня
Анализ воды в&nbsp;Иссык-Куле. Отмечено превышение допустимой концентрации веществ Анализ воды в Иссык-Куле. Отмечено превышение допустимой концентрации веществ
Бизнес
Как не&nbsp;бояться отпускать ребенка в&nbsp;школу Как не бояться отпускать ребенка в школу
Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на&nbsp;ипподроме III Всемирных игр кочевников Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на ипподроме III Всемирных игр кочевников
Администрация ЦУМа &laquo;Айчурек&raquo; отреагировала на&nbsp;инцидент в&nbsp;торговом центре Администрация ЦУМа «Айчурек» отреагировала на инцидент в торговом центре
Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по&nbsp;стандартам британских школ Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по стандартам британских школ