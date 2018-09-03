Фильмом-открытием кинофестиваля в Казани станет картина «Саякбай. Гомер 20 века»

Фильмом-открытием XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино станет картина из Кыргызстана «Саякбай. Гомер 20 века» режиссера Эрнеста Абдыжапарова. Об этом сообщается на сайте кинофорума.

Фестиваль пройдет в Казани с 4 по 10 сентября. 65 фильмов вошли в его конкурсную программу, а в рамках внеконкурсной пройдут показы картин о православии и других религиях, традициях и обычаях разных народов.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года под девизом «Через диалог культур к культуре диалога».

По словам члена отборочной комиссии киноведа Сергея Анашкина, картина «Саякбай» выбрана в качестве фильма-открытия неслучайно. Лента посвящена эпизоду жизни выдающегося писателя Чингиза Айтматова, 90-летие со дня рождения которого широко отмечается в России и странах СНГ в этом году.

«И хотя Айтматов в этом кино — на вторых ролях, а героем является прославленный манасчи Саякбай Каралаев, возникает мотив преемственности поколений, связи культур: традиционной и современной, от «Манаса» к Айтматову», — рассказал Сергей Анашкин.