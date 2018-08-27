Скончалась академик Какиш Рыскулова

В Бишкеке на 100-м году жизни скончалась первая в Центральной Азии и Казахстане женщина-хирург, академик, отличник народного образования, заслуженный врач и заслуженный деятель науки КР, доктор медицинских наук, профессор Какиш Рыскулова. Об этом сообщили в Кыргызской государственной медицинской академии.

Какиш Рыскулова родилась 15 октября 1918 года в селе Четинди Ысык-Атинского района Чуйской области. В 1934 году поступила в Республиканское медицинское училище города Фрунзе. После окончания работала фельдшером в Ошской области, медсестрой в Нарынской городской больнице, а с 1940 года — заведующей отделом кадров и спецчасти Тянь-Шаньского облздрава.

В июне 1940 года поступила на лечебный факультет Киргизского государственного мединститута. После окончания поступила в клиническую аспирантуру на кафедре факультетной хирургии. 21 июля 1951 года защитила кандидатскую диссертацию, 21 марта 1967 года — докторскую в Москве.

В 1954 году стала член-корреспондентом, а в 1969 году — академиком АН Киргизской ССР.

Трижды избиралась депутатом Верховного Совета КиргССР, депутатом городского совета.

Какиш Рыскулова опубликовала более 250 научных работ, 13 монографий, 11 изобретений, внедрила 47 рационализаторских предложений, подготовила 4 учебника.

«Она посвятила свою жизнь медицинской науке, воспитанию молодых кадров и практическому здравоохранению населения. Ее труд отмечен многими государственными и общественными наградами, званиями и знаками отличия», — сообщили в КГМА.

Прощание (панихида) с Какиш Рыскуловой состоится 28 августа в Кыргызском драмтеатре. Начало в 10.00.