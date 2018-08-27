Адвокат: ГКНБ отказывается возбуждать уголовное дело по ОсОО «Брид»

Госкомитет национальной безопасности отказывается возбуждать уголовное дело по птицефабрике ОсОО «Брид». Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил адвокат Кайрат Загибаев.

По его словам, к незаконной сделке по уступке предприятия Российско-Кыргызскому фонду развития причастны экс-председатель правления РКФР Кубанычбек Кулматов и его заместитель Эркин Асрандиев.

«Мы считаем, что действия Кубанычбека Кулматова и Эркина Асрандиева квалифицируются статьей «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР. Сейчас птицефабрика, со слов кредиторов, передана в оперативное управление Эркину Асрандиеву», — рассказал Кайрат Загибаев.

Он отметил, что судиться с РКФР не получается, поскольку в его уставе написано, что у фонда есть иммунитет от всех судебных преследований.

«Кто придумал этот пункт, неизвестно. Он идет вразрез с Конституцией, где указывается, что каждый гражданин имеет право на правосудие. Два месяца назад мы обратились в ГКНБ в отношении Кубанычбека Кулматова, но через некоторое время наши заявления стали пропадать», — добавил Кайрат Загибаев.

Напомним, Владимир Хегай считает, что Российско-Кыргызский фонд развития довел его компанию до банкротства. Более того, птицефабрика до вмешательства фонда работала достаточно успешно.

В Фонде развития обвинения заемщиков считают необоснованными. Зампредседателя РКФР Эркин Асрандиев заявил, что бывшие владельцы птицефабрики скрыли от них истинный размер своего долга.