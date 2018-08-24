Как в очередной раз рухнули надежды на «Безопасный город»

Двадцать третьего августа во время проведения аукциона по проекту «Безопасный город» произошел технический сбой. Узнать победителя не удалось. И это уже никого не удивляет. Напротив, вызывает смех.

Государственный комитет инновационных технологий и связи показал свою несостоятельность в проведении, как выразились сами сотрудники, исторического аукциона. Пытаясь создать безопасность на дорогах, они не смогли обеспечить даже безопасность в сети.

Или это был заранее спланированный сценарий?

Слишком много «но»

Несмотря на то что чиновники оповестили о проведении аукциона 137 компаний, имеющих положительный опыт реализации аналогичных проектов в России, Казахстане, Европе и Китае, бороться за победу вызвались всего лишь три — две местные и одна российская.

Это наталкивает на мысль, что ни одна из компаний с мировым именем не видит смысла в реализации аналогичного проекта в Кыргызстане.

Вложить деньги не проблема. Можно оборудовать камерами не только Бишкек, но и отдаленные горные села. Вопрос в том, как собрать деньги с нарушителей.

Как признался на презентации проекта заместитель председателя Государственного комитета инновационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров, водители-нарушители оплачивают лишь 18 процентов из выписанных штрафов.

Кампания по льготному переоформлению машин так и не дала результатов. Большинство авто продано по доверенности. Система предлагаемого для Бишкека «Безопасного города» не настолько умная, чтобы идентифицировать водителя по сетчатке глаза, определить его место проживания и отправить «письмо счастья».

Вкладывать в нерентабельный проект инвесторам неинтересно, тем более процедура получения прибыли весьма сомнительна.

Да и чиновники, судя по всему, не пытались привлечь крупных игроков.

Объявление на портале государственных закупок появилось в пятницу, 20 июля, в 20.49. Естественно, крупный тендер перебили мелкими повседневными закупками. К тому же, как рассказали в Госкомсвязи, объявление и вся документация составлены лишь на русском языке. Перевести их на английский или китайский никому и в голову не пришло. А может, проект готовили под одного игрока, а остальных притянули, чтобы соблюсти закон?

За день до аукциона

Аналогичные подозрения возникли у юристов Антикоррупционной общественной инициативы. За день до проведения аукциона они опубликовали отчет, ставящий под сомнение проект. Они увидели в нем распил и техническую неэффективность.

«Август — самый удобный месяц для проведения госзакупок, к которым организаторы не хотят привлекать внимание. Это сезон отпусков как для кыргызстанцев, так и для иностранных бизнесменов. Самое время по-тихому провести выгодный конкурс — есть шанс, что о нем будут знать только «свои». А чужие, даже если и узнают, не успеют подготовиться. А если и успеют, то точно не смогут договориться с местным банком о выставлении гарантии», — считают юристы.

Технические условия конкурса сложные, но по ним не провели ни общественного, ни экспертного обсуждения.

«Конкурс назначили на 10 августа. Все опрошенные эксперты говорят, что, не зная о конкурсе заранее и не имея полного доступа к его техническим условиям, полноценно подготовиться и подать заявку за этот срок невозможно. Срок подачи заявок продлили до 23 августа и начали менять условия конкурса. На сегодня внесены уже три изменения», — пояснили в Антикоррупционной общественной инициативе.

Из опубликованного на сайте госзакупок проекта договора исчезло приложение № 1, в котором должны содержаться существенные условия. Все приложения в опубликованной документации начинаются со второго номера. Это является основанием для признания конкурса в суде ничтожным.

Можно ли после этого провести открытый аукцион? Вряд ли.

Что говорит закон?

Существует еще ряд нестыковок с Законом «О государственных закупках».

Так, согласно статье 20, конкурс методом понижения цены должен быть применен, если эти товары и услуги имеют установленные стандарты качества и конкретное описание услуг или если имеется конкурентный рынок не менее трех поставщиков для обеспечения эффективной конкуренции.

Аукцион действительно исторический. Ранее этот метод отбора не использовали. Однако конкурентного рынка из не менее трех поставщиков у нас нет.

Более того, такие услуги не являются стандартизованными, а напротив, могут иметь различные варианты решений, что видно из технического задания.

Правильно ли выбрали метод закупки, судить не нам. Но очевидно, что он позволил скрыть всех участников. Как уверяют в Госкомсвязи, ни члены комиссии, ни специалисты, ни журналисты не видели, как идет торг между участниками.

Чиновники уверяют, что ни у кого нет доступа к базе, чтобы проследить, кто подал заявку и с каким предложением выступает. Полная секретность.

У экспертов вызвала сомнение процедура возврата денег. В соответствии с конкурсной документацией оплата за услугу по автоматическому предоставлению комплексной информации о зафиксированных нарушениях правил дорожного движения, собранной при помощи специализированных технических средств, будет предоставляться после оплаты нарушителем зафиксированных нарушений ПДД. Размер, источник и порядок оплаты будут определяться условиями договора.

Создается ситуация, когда оплата за оказанные услуги зависит от третьих сторон, не участвующих в договоре.

Получение оплаты не зависит от качества услуг исполнителя, а зависит от факторов, находящихся вне контроля сторон договора. Ни одна крупная компания не согласится работать на таких условиях, так как заказчик не может гарантировать оплату.

По закону государственные закупки — это приобретение закупающей организацией товаров, работ, услуг установленными методами, финансируемое полностью или частично за счет бюджета.

Государственный комитет инновационных технологий и связи неоднократно говорил о том, что на «Безопасный город» из бюджета не потратят ни сома. Стартовая цена аукциона в 2,5 миллиарда сомов установлена исходя из ТЭО. В бюджете она не заложена и не согласована с Министерством финансов и Жогорку Кенешем.

Технический сбой или происки?

Несмотря на имеющиеся противоречия, аукцион все же состоялся. Три основных и два дополнительных раунда заняли 36 минут. Журналисты надеялись присутствовать на классическом торге с подниманием табличек участников или хотя бы наблюдать динамические изменения на мониторе. Но ничего, кроме таймера, отсчитывающего время до завершения аукциона, они не увидели.

Поначалу все списывали на инновационные технологии, выбирают же исполнителя компонента для «Умного города».

Но когда на экране высветилась цена предложения в... 50,5 миллиарда (!) сомов, при том что аукцион был заявлен на понижение цены, ни у кого не осталось сомнений: что-то пошло не так.

А заверения авторов очередной идеи реализации так нужного стране проекта опять остались лишь заверениями.

Смущали и участники. ОсОО «Мега-Лайн» в Кыргызстане больше известно как интернет-провайдер. Имеет ли компания опыт установки камер с фиксацией нарушений, никому не известно.

Учредителями ОсОО «Мега-Лайн» являются Кривощекова Альбина Михайловна, Рахимов Алманбет Бактыбекович и Горшенин Виталий Владимирович.

В 2017 году компания заплатила в виде налогов 43 миллиона сомов. Может ли она располагать активами, которые указала в ценовом предложении? 50,5 миллиарда сомов по нынешнему курсу — около $750 миллионов. Для отечественной компании сумма астрономическая.

Второй участник аукциона — ОАО «Концерн радиостроения «Вега». По информации Антикоррупционной общественной инициативы, компания оборудовала камерами два моста в Москве и разработала программное обеспечение по распознаванию изображений.

Учредителями указаны российское Министерство имущества, ОАО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» и два гражданина КР 1988 года рождения.

Третий участник — ОАО «Кыргызтелеком», которое пытались привлечь к реализации «Безопасного города», но потом проект заменили «Умным городом» и компанию отстранили от дел.

Кубаныч Шатемиров объяснил неразбериху с ценовыми предложениями техническим сбоем в электронной системе государственных закупок КР.

«Мы можем констатировать, что сам конкурс вызвал интерес у потенциальных участников. Вместе с тем система по пока еще неизвестным причинам не сформировала результаты прошедших торгов. Мы ожидаем заключения технических специалистов о причинах возникших неполадок, после чего ведомство в оперативном порядке сообщит о результатах проверки», — сказал он.

А пока шестая попытка реализовать проект с подмоченной репутацией закончилась провалом. В копилку отечественных чиновников упал очередной громкий скандал.