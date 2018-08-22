В «Безопасном городе» увидели распил и техническую неэффективность

Антикоррупционная общественная инициатива считает тендер по фиксации нарушений технически неэффективным и с признаками распила. Об этом сообщается на сайте организации.
«Август — самый удобный месяц для проведения госзакупок, к которым организаторы не хотят привлекать внимание. Это сезон отпусков — как для кыргызстанцев, так и для иностранных бизнесменов. Самое время по-тихому провести выгодный конкурс — есть шанс, что о нем будут знать только «свои». А чужие, даже если и узнают, не успеют подготовиться. А если и успеют, то точно не смогут договориться с местным банком о выставлении гарантии», — считают юристы.
По их мнению, именно так и готовился конкурс на оснащение кыргызстанских дорог камерами фиксации нарушений правил дорожного движения в рамках проекта «Безопасный город».
Объявление на портале госзакупок появилось в пятницу, 20 июля, в 20.49.
Из опубликованного на сайте госзакупок проекта договора исчезло приложение № 1, в котором должны содержаться существенные условия. Все приложения в опубликованной документации начинаются со второго номера. Это является основанием для признания конкурса в суде ничтожным.
Юристы настаивают, что конкурс нужно отменить. Государственный комитет инновационных технологий и связи должен создать открытую платформу для обсуждения условий этой госзакупки техническими экспертами из разных стран.
Напомним, завтра, 23 августа, состоится онлайн-аукцион по «Безопасному городу».