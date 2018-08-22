В «Безопасном городе» увидели распил и техническую неэффективность

Антикоррупционная общественная инициатива считает тендер по фиксации нарушений технически неэффективным и с признаками распила. Об этом сообщается на сайте организации.

«Август — самый удобный месяц для проведения госзакупок, к которым организаторы не хотят привлекать внимание. Это сезон отпусков — как для кыргызстанцев, так и для иностранных бизнесменов. Самое время по-тихому провести выгодный конкурс — есть шанс, что о нем будут знать только «свои». А чужие, даже если и узнают, не успеют подготовиться. А если и успеют, то точно не смогут договориться с местным банком о выставлении гарантии», — считают юристы.

По их мнению, именно так и готовился конкурс на оснащение кыргызстанских дорог камерами фиксации нарушений правил дорожного движения в рамках проекта «Безопасный город».

Объявление на портале госзакупок появилось в пятницу, 20 июля, в 20.49.

Технические условия конкурса сложные, но по ним не провели ни общественного, ни экспертного обсуждения. «Конкурс назначили на 10 августа. Все опрошенные эксперты говорят, что, не зная о конкурсе заранее и не имея полного доступа к его техническим условиям, полноценно подготовиться и подать заявку за этот срок невозможно. Срок подачи заявок продлили до 23 августа и начали менять условия конкурса. На сегодня внесено уже три изменения», — пояснили в Антикоррупционной общественной инициативе.

Из опубликованного на сайте госзакупок проекта договора исчезло приложение № 1, в котором должны содержаться существенные условия. Все приложения в опубликованной документации начинаются со второго номера. Это является основанием для признания конкурса в суде ничтожным.

Юристы настаивают, что конкурс нужно отменить. Государственный комитет инновационных технологий и связи должен создать открытую платформу для обсуждения условий этой госзакупки техническими экспертами из разных стран.

Напомним, завтра, 23 августа, состоится онлайн-аукцион по «Безопасному городу».